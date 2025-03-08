Під ворожий вогонь потрапили багатоповерхівки у Дружківці: є поранені

У суботу, 8 березня, росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу отримали поранення щонайменше семеро людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Ще 7 поранених на Донеччині — цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері. За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", -- йдеться у повідомленні.

Вадим Філашкін також закликав місцевих жителів евакуюватись.

"Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - написав очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ обстріляли Добропілля на Донеччині. Загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі у житлових будинках та адміністративній будівлі.

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