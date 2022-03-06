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Під Вознесенськом затримали окупанта, колону якого знищили ЗСУ

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Під Вознесенськом затримали окупанта, колону якого знищили ЗСУ

УНІАН

Загарбника затримали правоохоронці після розгромлення ворожої  колони неподалік одного із сіл Вознесенського району.

У Вознесенському районі в руки поліції потрапив ще один окупант. Його колону розбили ЗСУ.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

Загарбника затримали правоохоронці після розгромлення ворожої  колони неподалік одного з сіл Вознесенського району.

У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає у Криму та несе службу у 126 окремій бригаді берегової охорони.

Окупанта правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині затриманому вручили підозру.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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