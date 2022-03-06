Під Вознесенськом затримали окупанта, колону якого знищили ЗСУ

Під Вознесенськом затримали окупанта, колону якого знищили ЗСУ

Загарбника затримали правоохоронці після розгромлення ворожої колони неподалік одного із сіл Вознесенського району.

У Вознесенському районі в руки поліції потрапив ще один окупант. Його колону розбили ЗСУ.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

Загарбника затримали правоохоронці після розгромлення ворожої колони неподалік одного з сіл Вознесенського району.

У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає у Криму та несе службу у 126 окремій бригаді берегової охорони.

Окупанта правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині затриманому вручили підозру.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.