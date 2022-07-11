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Під забороною цигарки, усі "електронки" та кальяни: в Україні тепер не можна курити в громадських місцях

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Під забороною цигарки, усі "електронки" та кальяни: в Україні тепер не можна курити в громадських місцях

Фото: pixabay.com

За порушення передбачено штрафи від 1 до 15 тисяч гривень.

В Україні відсьогодні, 11 липня, заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів. 

Про це повідомляє ТСН.ua.

За куріння в кафе, барах і ресторанах передбачено штраф 3 000 грн, якщо порушення вчинене повторно, штраф - 15 000 грн. За куріння електронних сигарет у громадських місцях - 1 000 грн, за повторне порушення - 10 000 грн.

Перелік місць, де палити заборонено:

  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • у місцях загального користування житлових будинків, під'їздах;
  • на вокзалах та станціях;
  • у підземних переходах;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • у приміщеннях аеропортів, крім спеціально відведених для цього місць;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі;
  • У приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • на дитячих майданчиках;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

Місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.

Нагадаємо, від 1 червня 2022 року також заборонено продавати неповнолітнім електронні сигарети та айкоси.

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