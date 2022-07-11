Під забороною цигарки, усі "електронки" та кальяни: в Україні тепер не можна курити в громадських місцях

За порушення передбачено штрафи від 1 до 15 тисяч гривень.

В Україні відсьогодні, 11 липня, заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів.

Про це повідомляє ТСН.ua.

За куріння в кафе, барах і ресторанах передбачено штраф 3 000 грн, якщо порушення вчинене повторно, штраф - 15 000 грн. За куріння електронних сигарет у громадських місцях - 1 000 грн, за повторне порушення - 10 000 грн.

Перелік місць, де палити заборонено:

у приміщеннях закладів ресторанного господарства ;

; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я ;

; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

та аналогічних засобів розміщення громадян; у місцях загального користування житлових будинків , під'їздах ;

, ; на вокзалах та станціях ;

та ; у підземних переходах ;

; на зупинках громадського транспорту;

громадського транспорту; у ліфтах і таксофонах;

і таксофонах; у приміщеннях гуртожитків ;

; у приміщеннях аеропортів , крім спеціально відведених для цього місць;

, крім спеціально відведених для цього місць; у транспорті загального користування , що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в таксі ;

, що використовується для перевезення пасажирів, зокрема в ; У приміщеннях та на території навчальних закладів ;

; на дитячих майданчиках ;

; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях об'єктів культурного призначення ;

; у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ , органів місцевого самоврядування ;

, ; у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

Місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати такі місця на будь-який термін.

Нагадаємо, від 1 червня 2022 року також заборонено продавати неповнолітнім електронні сигарети та айкоси.

Парламент підтримав законопроєкт, який обмежує паління електронних цигарок

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