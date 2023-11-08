"Під захистом броні": з трьох гарячих точок України евакуювали ще 15 дітей (фото)

Батьки дітей казали, що звикли до життя в зоні бойових дій.

Українській підрозділ правоохоронців “Білі янголи” евакуювали з міст, які розташовані біля лінії фронту, 15 дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як стало відомо, “Білі янголи” вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці. Зокрема, евакуюватися погодилася родина з двома школярами - малеча в сам навчальний заклад не ходила, оскільки її знищили російські окупанти.

Батьки дітей казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.

“Тепер під захистом броні та Янголів родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть в школу, - наголосив Ігор Клименко.

В МВС України також додали, що поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином “Білі янголи” врятували 126 дітей на Донеччині. Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.

Нагадаємо, що у населених пунктах Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, залишається проживати понад 600 дітей.

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