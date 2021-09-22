Під Запоріжжям 13-річна дівчина стрибнула з вікна недобудови, намагаючись скоїти самогубство

Під Запоріжжям 13-річна дівчина стрибнула з вікна недобудови, намагаючись скоїти самогубство

Дівчина отримала важкі травми і зараз перебуває у реанімації.

У місті Гуляйполе Запорізької області дівчина-підліток вирішила вкоротити собі віку. Вона забралася на 4 поверх недобудови і викинулася з вікна.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Подія сталася учора, 21 вересня, близько 17:40 у місті Гуляйполе. До поліції надійшло повідомлення про те, що з 4 поверху недобудованої будівлі випала дівчина.

Правоохоронці встановили, що 13-річна місцева жителька намагалася покінчити життя самогубством

"Внаслідок падіння дівчина отримала черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом кісток тазу. Бригадою швидкої медичної допомоги постраждала доправлена до місцевої лікарні, а згодом транспортована до Запорізької обласної дитячої лікарні", - розповіла речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Також у постраждалої підозрюють перелом хребта.

За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "спроба самогубства".

Нагадаємо, що у Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі, але патрульний схопив її в останній момент. Пригода сталася на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці.

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