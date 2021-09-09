Під Запоріжжям 38-річний чоловік переслідує 11-класницю: дівчина розповіла подробиці

Родина дівчини шукає захисту у поліції та у громади.

У селі Степанівка-1 Мелітопольського району Запорізької області дорослий чоловік перетворив на пекло життя 16-річної дівчини. Він засипає її погрозами, дзвінками, приходить серед ночі на її подвір'я, стукає у вікна, отруїв її собаку і воду у колодязі.

Про це йдеться в програмі "Стосується кожного".

За словами 16-річної Лери, переслідування почалося із соцмережі. Їй написав чоловік, який висловив бажання познайомитися і засипав дівчину компліментами. Потім з'ясувалося, що таємний шанувальник - односелець дівчини, 38-річний Віктор. Дівчина заблокувала його.

Далі біля подвір'я дівчини на асфальті з'явився напис "Я люблю Лерку без тями" і поруч стрілка, яка показувала у бік будинку Лери.

Зараз, розповідає дівчина, чоловік практично щоночі приходить під вікна, стежить за нею та погрожує зіпсувати життя. Він надсилає голосові повідомлення з погрозами. Їх родичі відправили на експертизу. Рідні дівчини зверталися до поліції, але там говорили, що це усього лише погрози, тож затримати чоловіка у правоохоронців причин немає.

Сам Віктор і далі вночі світить лазером у вікна дівчини, залишає на підвіконні колоски, кавуни, сливи тощо, щоб нагадати про себе, скаржиться Лера.

У студії повідомили, що окрім Валерії чоловік переслідує ще одну неповнолітню — 16-річну Злату, якій погрожує зґвалтуванням. Дівчина розповіла, що чоловік їй телефонував з різних номерів, надсилав повідомлення з погрозами, випитував про місцеперебування Лери. Дівчина розповіла про це батькам, але до поліції з цього приводу не зверталася.

Мама 16-річної Валерії розповіла, що знає Віктора зі школи, його батьки були заможними, мали магазин. Віктор, будучи учнем, нібито шантажував вчительку розправою над собою через оцінки. Він погрожував педагогині покінчити життя самогубством, якщо вона не поставить йому четвірку замість трійки. Також у чоловіка є кілька приводів у поліцію.

Мати Віктора стала на захист сина і повідомила, що 16-річна Лера в них ночувала, а її сина просто оббріхують.

На думку психолога, яка спілкувалася з 16-річною дівчиною, вона не договорює про ситуацію, що сталася між нею та Віктором.

Сам Віктор сказав телефоном у студії, що це Лера в нього закохалася і не може усвідомити, що між ними не може бути жодних стосунків.

"Дівчинка закохалася. І усілякими шляхами хоче зробити мені якнайгірше. Так, я нехороший, я ходив і стукав їй у вікна, бо вона зробила мені погано, своїми розмовами про те, чого не було. Надсилала мені фото. Я ставився до неї як до друга, як до сестри. Допомогав їй. Я вам кину переписку, можете самі усе прочитати", - сказав Віктор.

В поліції Запорізької області прокоментували, що нині проводиться перевірка та розслідування стосовно можливої бездіяльності правоохоронців.

Нагадаємо, що Бердянський міський районний суд виніс вирок підлітку, який зґвалтував свою 12-річну подругу.

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