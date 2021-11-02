Під Запоріжжям 8-класниця випадково впала з 2 поверху і отримала смертельні травми

Під Запоріжжям 8-класниця випадково впала з 2 поверху і отримала смертельні травми

Життя дівчини намагалися врятувати медики, але їм не вдалося.

У Мелітополі Запорізької області трагічно загинула школярка. Дівчина вилізла на дах двоповерхової будівлі, послизнулася і впала на землю.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

У Мелітополі до реанімаційного відділення лікарні доправили 15 річну дівчину, яка впала з висоти і отримала травми.

"Слідчо-оперативною групою встановлено, що неповнолітня дівчина з власною необережності впала з даху двоповерхової будівлі на вулиці Павла Дорошенко у Мелітополі. Постраждалу медики "швидкої" доправили до лікарні, де під час проведення реанімаційних заходів неповнолітня померла під наглядом лікарів", - повідомила речниця поліції області Олена Лебединська.

За фактом смертельного травмування підлітка відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Запоріжжі молода жінка намагалася вкоротити собі віку. Причиною стала сварка з коханим.

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