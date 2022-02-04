Під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей і двоє дорослих

Усіх постраждалих доправили до лікарні.
У Запорізькій області у власному будинку ледь не загинула родина. Чадним газом отруїлися двоє дорослих та четверо дітей.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.
Інцидент стався учора.3 лютого, у селі Переможне у приватному будинку на вулиці Садова.До рятувальників та медиків звернулися очевидці і повідомили, що у приватному житловому будинку шестеро мешканців оселі, з яких четверо дітей, отруїлися чадним газом.
Всіх потерпілих доправили до лікарні у селищі Якимівка. Усі вони пеебувають у стані середньої важкості. Загрози їхнім життям немає.
Ймовірно, причина отруєння – несправність пічного опалення в житловому приміщенні.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Нагадаємо, що у Сумській області рятувальники повернули з того світу 33-річного чоловіка. Його в місті Шостка винесли з охопленого вогнем будинку.
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