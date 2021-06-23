Під Запоріжжям чоловік ногами побив підлітка біля супермаркету і втік

Зловмисника затримала поліція.

У Мелітополі Запорізької області чоловік побив підлітка. Постраждалого доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

До поліції звернулися медики і повідомили, що до лікарні після побиття потрапив 15-річний хлопець.

Інцидент стався біля одного із супермаркетів на бульварі 30-річчя Перемоги у Мелітополі. Між підлітком та нетверезим невідомим чоловіком виник конфлікт, під час якого старший з опонентів ногою завдав юнаку декілька ударів в область голови, після чого втік.

"Завдяки оперативному відпрацюванню інформації, працівники кримінальної поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Мелітополя 1994 року народження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначили у поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадуємо, що у Києві невідомий чоловік напав на хлопця через його рожеве вбрання і висвітлене волосся.

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