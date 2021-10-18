Під Запоріжжям чоловіка, який видерся на дерево і погрожував стрибнути, знімали 10,5 годин (відео)

За словами очевидців, чоловік заліз на дерево і погрожував вкоротити собі віку.
У Мелітополі Запорізької області місцевий житель влаштував перформанс на дереві. Він заліз на висоту і погрожував стрибнути вниз.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Запорожье ХЗП".
За словами очевидців, чоловік заліз на дерево і погрожував вкоротити собі віку. На місце викликали рятувальників. Втім, чоловік їм в руки не давався.
"Його поїли чаєм і передавали цигарки. Пізніше люди вже почали йому кричати, щоб стрибав. Загалом епопея продовжувалася 10,5 годин. В 04:31 Мауглі сам спустився з дерева", - повідомляють очевидці.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Замість того, щоб ДСНСникам рятувати людей, які дійсно дійсно потрапили в біду, возилися з цим м*даком. Потрібно було гарненько труснути дерево.
- Протверезів, злякався і спустився.
- Треба було ще з бубном танцювати.
Нагадаємо, що в Одеській області чоловік закрився у власному будинку з гранатою. Громадянин погрожував підпалити приміщення та підірвати боєприпас.