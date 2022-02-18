Під Запоріжжям лікарка, яку звинуватили у недіагностуванні раку у пацієнтки, подала на неї до суду за наклеп

Під Запоріжжям лікарка, яку звинуватили у недіагностуванні раку у пацієнтки, подала на неї до суду за наклеп

Дівчина 1,5 року лікувалася у лікарки, але онкозахворювання гинекологиня в неї не побачила.

У Мелітополі лікарка-гінекологиня одного з медзакладів міста подала до суду на пацієнтку, у якої вона вчасно не виявила рак, і тепер жінка не зможе мати дітей.

Про це повідомляє "РИА Мелитопополь".

У Мелітополі Запорізької області стався скандал. 27-річна жінка, у якої вчасно не виявили рак, через що пішли метастази, і їй видалили органи малого таза, звинуватила у недбальстві свою лікарку-гінекологиню, яку відвідувала протягом 1,5 року.

Завідувачка гінекологічного Ольга П*, яка фігурує у скандальній історії, за розпорядженням мського голови була відсторонена від посади на час проведення службового розслідування.

Комісія, до складу якої залучили обласних фахівців, дасть оцінку проведеному лікуванню пацієнтки.

Мріяла про дитину

Надія з чоловіком Андрієм мріяли про дітей. У жінки виявили апоплексію яєчників і вона лікувала її 1,5 року. Надія понад десять разів робила УЗД і тільки нещодавно її лікарка Ольга П* дала їй направлення на онкомаркери. Отримавши результати, лікарка сказала, що показники в нормі і скерувала Надію в Запоріжжя на невелику лапароскопічну операцію. Там у дівчини виявили рак. Їй екстрено зробили операцію і видалили органи малого тазу. Дітей у Надії тепер ніколи не буде.

"Я втратила півтора року. Саме тоді уздист телефонував до Ольги П* і казав, що мене потрібно терміново оперувати, бо такий випадок він бачив вдруге за 20 років практики. На що П* сказала, що витягне мене медикаментозно. У результаті лікувала мене гормонами, навіть із дзеркалом жодного разу не подивилася. У мене є всі УЗД, всі призначення, але за півтора роки лікування мені не було призначено жодного аналізу на рак", - розповідає дівчина.

Метастази пішли у шлунок

Під час операції, яку молодій жінці провели обласні лікарі, з'ясувалося, що у Надії вже 3 стадія раку та метастази пішли у шлунок. Дівчині доведеться до кінця життя приймати гормони, а також проходити тривале лікування хіміотерапією.

Надія заявила, що не судитиметься з лікарем, тому що немає у неї на це ні сил, ні часу, ні грошей.

Лікарка вирішила засудити онкохвору пацієнтку

Зараз жителі Мелітополя збирають кошти на лікування Наді, а тим часом лікарка Ольга П* подала на неї до суду.

Вона стверджує, що лікувала пацієнтку за протоколом і не бачить своєї провини, тож подала позов до суду не лише на хвору на рак Надію, але й на міський відділ охорони здоров'я. Гінекологиня захищає свою "репутацію" і заперечує усунення з посади завідувачки гінекологічного відділення.

Нагадаємо, що в Закарпатській області померла 23-річна вагітна жінка, в якої діагностували коронавірус. Жінка була двічі вакцинованою та ніколи не хворіла, проте у неї діагностували 90% ураження легень. Рідні покійної звинувачують медиків у недбалості.

Читайте також: