Під Запоріжжям локомотив зачепив дівчину, яка стояла неподалік колії: постраждала у реанімації (відео)

Під Запоріжжям локомотив зачепив дівчину, яка стояла неподалік колії: постраждала у реанімації (відео)

Дівчина отримала важку травму голови.

У Запорізькій області локомотив під час маневру на залізничному шляху збив дівчину-підлітка. Постраждала у лікарні.

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Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трагічний випадок стався у місті Оріхів на вулиці Приходька вчора, 31 січня. Локомотив на залізничому шляху маневрував та зачепив дівчину 15 років.

Дівчина отримала травми, а очевидці викликали швидку.

"Постраждала отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, забійні рани тім'яної ділянки голови, закриту травму шийного відділу хребта і була госпіталізована спочатку до лікарні у місті Оріхів", - повідомили у Центрі.

Згодом дівчину реанімаційною бригадою транспортували до лікарні Запоріжжя.

Нагадаємо, що у Дубні Рівненської області потяг збив 17-річного підлітка. Загиблим виявився учень одного з місцевих профтехучилищ.

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