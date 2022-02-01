Під Запоріжжям локомотив зачепив дівчину, яка стояла неподалік колії: постраждала у реанімації (відео)

Дівчина отримала важку травму голови.
У Запорізькій області локомотив під час маневру на залізничному шляху збив дівчину-підлітка. Постраждала у лікарні.
Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Трагічний випадок стався у місті Оріхів на вулиці Приходька вчора, 31 січня. Локомотив на залізничому шляху маневрував та зачепив дівчину 15 років.
Дівчина отримала травми, а очевидці викликали швидку.
"Постраждала отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, забійні рани тім'яної ділянки голови, закриту травму шийного відділу хребта і була госпіталізована спочатку до лікарні у місті Оріхів", - повідомили у Центрі.
Згодом дівчину реанімаційною бригадою транспортували до лікарні Запоріжжя.
Нагадаємо, що у Дубні Рівненської області потяг збив 17-річного підлітка. Загиблим виявився учень одного з місцевих профтехучилищ.
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