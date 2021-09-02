Під Запоріжжям мати заявила про зникнення дитини лише через 3 доби

Під Запоріжжям мати заявила про зникнення дитини лише через 3 доби

Жінка виявила зникнення сину, але звернулася до правоохоронців лише через три дні.

У Василівському районі Запорізької області правоохоронці розшукали 11-річного хлопця, який зник 3 дні тому. Матір дитини звернулася до правоохоронців лише через 3 доби після зникнення її сина.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Так, учора, 1 вересня о 9:10 до правоохоронців Васильківського райвідділення поліції із заявою про зникнення сина звернулася 48-річна мешканка Пологівського району. Жінка пояснила, що наразі працює у місті Кам’янка - Дніпровська, з нею перебував її 11-річний син. 29 серпня близько 11 години хлопчик пішов з дому та не повернувся.

Правоохоронці заходилися розшукувати зниклу дитину і вже незабаром знайшли хлопчика у селі Водяне Василівського району. Він пояснив, що поїхав до сусіднього села погуляти з друзями, а мобільного телефону при собі не мав.

З хлопчиком правоохоронці провели профілактичну бесіду.

"Наразі, інспектором ювенальної превенції вирішується питання щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Києві заарештували жінку, яка переховувалася від слідства після загибелі у пожежі її двох дітей. Матір зачинила дітей, а сама пиячила, а в цю мить у квартирі сталося закорочення і спалахнув вогонь.

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