Під Запоріжжям невдоволений працівник погрожував шефу гранатою: в результаті залишився без руки

Зрештою боєприпас вибухнув у працівника в руці.

У Запорізькій області стався вибух гранати. Нетверезий працівник прийшов з'ясовувати стосунки з працедавцем і хотів пожбурити у нього гранату, в результаті вона розірвалася у нього в руці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася учора, 8 червня, близько 22 години. До відділення поліції № 3 у місті Токмак звернувся 50-річний приватний підприємець, мешканець Молочанської територіальної громади. Чоловік повідомив, що його робітник погрожував підірвати гранату, яка потім вибухнула у нього в руці.

"В ході проведення оперативних заходів, працівники поліції встановили особу постраждалого. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Як з’ясували правоохоронці, у чоловіка виникла суперечка з його роботодавцем. Під час конфлікту обурений чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, дістав з кишені предмет, схожий на гранату та спричинив вибух, внаслідок якого останній отримав пошкодження кінцівки правої руки", - розповіла речниця Нацполіції області Олена Лебединська.

Потерпілого медики швидкої доправили до реанімації з травматичною ампутацією правого передпліччя. За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, п. 5, ч.2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, що троє людей постраждали у Харкові внаслідок потужного вибуху, який пролунав вночі у спальному районі поміж житлових будинків.

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