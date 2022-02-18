Під Запоріжжям пасажир заснув і головою вибив вікно маршрутки

Під Запоріжжям пасажир заснув і головою вибив вікно маршрутки

Власник автобусу вимагає компенсацію.

У Запорізькій області житель Бердянська ненароком розбив головою двері у маршрутці. Власник транспортного засобу вимагає компенсації.

Про це повідомляє pro.berdiansk.biz.

Незвичайна ДТП сталася увечері 17 лютого, близько 20:00, на Східному проспекті в районі Бердянського коледжу ТДАТУ. За словами водія, пасажир сидів, а потім раптом упав і розбив головою скло.

"Під час руху маршрутки №9 пасажир чи заснув, втратив орієнтир, перебував у сидячому положенні - і головою в скло, розбив скло головою... Я зупинився, ми з пасажирами витягли його, посадили назад, викликали поліцію та "швидку". Пасажиру цьому, який розбив головою скло, – ні подряпини”, – розповів водій.

Сам пасажир свою провину не заперечує.

Власник авто має намір вимагати компенсації за отримані збитки. За попередньою інформацією, сума збитків майже дорівнює зарплаті водія маршрутки.

Справою займається поліція.

Нагадаємо, що селищі Липівка Бучанського району зранку 18 лютого зіткнулися маршрутка з пасажирами і позашляховик. Постраждали чотири особи, їх госпіталізували.

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