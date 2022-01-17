Під Запоріжжям "прокурор" забрав у жінки-свідка заначку

Зловмисником виявився раніше засуджений чоловік із іншої області.

У Мелітополі судитимуть чоловіка, який назвався прокурором і пограбував жінку. Його взято під арешт.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень, повідомляє 061.Мелітопольський районний суд відправив під арешт чоловіка, який представився працівником прокуратури та викрав гроші у жінки.

Подія сталася у листопаді 2021 року. До жінки у довіру втерся чоловік, який назвався прокурором і сказав, що збирає інформацію щодо однієї справи, і йому потрібні її свідчення. Поки жінка відповідала йому на питанні, а потім відволіклася, він поцупив у неї заначку у 1000 доларів і накивав п'ятами.

Постраждала звернулася до поліції. Псевдопрокурора розшукали.

Зловмисником виявився раніше засуджений чоловік із іншої області. Він ніде не працював, а раніше вже відбував покарання у в'язниці через наркотики.

Нагадаємо, що у Сумській області "фельдшер" приспав двох пенсіонерів і пограбував.

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