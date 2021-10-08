Під Запоріжжям рідним хворих на COVID-19 призначення лікарів роздають вночі (відео)

Через завантаженість вдень медики лише вночі видають призначення лікарів рідним пацієнтів.

У Мелітополі Запорізької області ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Через завантаженість медиків роботою, рідним пацієнтів ковідного госпіталю в Мелітополі призначення лікаря роздають вночі.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

У ковідний госпіталь щодня надходять нові пацієнти, а медики працюють на знос. На спілкування з рідними хворих не залишається зовсім часу, тож родичам пацієнтів доводиться годинами очікувати під стінами медзакладу на призначення лікаря.

Як розповідає керівниця багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування і швидкої допомоги Лариса Саприкіна, крапельниці пацієнтам можуть ставити і о 2-й і 3-й годині ночі, а без медичної допомоги не залишається ніхто.

"Після того, як пацієнт надходить у відділення, допомога надається в порядку черги: спочатку найважчим. Якщо пацієнт реанімаційний - йому в першу чергу надають допомогу. Решта підключають до кисню. Так як в першу чергу всім таким пацієнтам потрібна киснева терапія. І вже пацієнт з киснем чекає, коли до нього підійдуть і зроблять крапельницю. Так, на цьому етапі, це затягує до 4 і іноді більше годин. Людей багато. Крапельниці ставлять і в 2 і о 3 годині ночі", - пояснила Лариса Саприкіна.

Медики говорять, що вдень часу на спілкування з рідними пацієнтів стосовно їхнього здоров'я немає і просять ставитися до цього з розумінням.

Нагадаємо, що у Мелітополі на Запоріжжі значно посилили карантинні обмеження . Ситуація з захворюваністю на COVID-19 тут стрімко погіршується. Посадовці побоюються, що вже незабаром у лікарнях не вистачатиме ліжок для хворих.

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