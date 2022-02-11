Під Запоріжжям у церкві "вірянин" запалив свічку, помолився, поцупив величезну тумбу з пожертвами і накивав п'ятами

Під Запоріжжям у церкві "вірянин" запалив свічку, помолився, поцупив величезну тумбу з пожертвами і накивав п'ятами

Чоловіка зі скринькою помітили правоохоронці.

У Мелітополі Запорізької області затримали злодія, який поцупив з місцевої церкви дерев'яну скриньку для пожертв.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

У Мелітополі Запорізької області злодій після крадіжки одразу потрапив у руки поліції. Його помітили з вкраденим, коли він йшов вулицею.

Інцидент стався вчора, 10 лютого. Правоохоронці, які їхали вулицею Мелітополя на авто, побачили чоловіка, який йшов тротуаром та ніс дерев'яну скриньку, прикриту верхнім одягом. Виявилося, що кілька хвилин він обікрав собор Олександра Невського, розташований на сусідній вулиці.

Крадієм виявився раніше судимий 38-річний місцевий житель.

Він розповів, що прийшов до церкви, запалив свічку, а коли помітив, що за його діями ніхто не спостерігає викрав з приміщення собору дерев’яну скриньку для пожертв та втік.

Сума завданого збитку наразі встановлюється.

"За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Херсоні до позбавлення волі із випробувальним терміном засудили багатодітного батька. Чоловік вже був раніше судим за злочини.

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