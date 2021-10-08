Під Запоріжжям маршрутка зіткнулася з фурою (відео)

У автобуса розбиті стекла, пошкоджена передня частина і вивернуте переднє колесо.

У Запорізькій області маршрутка потрапила у ДТП.

Про це повідомляє "Zабор".

ДТП сталася сьогодні, 8 жовтня, в районі села Бабурка. У Мережі з'явилося відео з місця пригоди.

У автобуса розбиті стекла, пошкоджена передня частина і вивернуте переднє колесо.

Відомо, що автобус рухався на Мар'ївку (Запорізький район). У соцмережах повідомляють, що травми отримали 8 пасажирів. За попередньою версією, водієві стало погано за кермом.

У поліції інформацію про постраждалих спростовують.

"На місці події правоохоронці встановили, що близько 9:07 на автошляху від села Смоляне до Долинського водій маршрутного автобусу не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з фурою. В цей час маршрутний автобус був без пасажирів. Водію автобусу, 1959 року народження, надана медична допомога та відпущено додому", - розповіли у поліції.

Стосовно водія склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Нагадаємо, що міський голова міста Яремче Івано-Франківської області Андрій Мироняк потрапив у ДТП.

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