Під Запоріжжям у купі сміття шукають жінку, яка потребує медичної допомоги (відео)

Під Запоріжжям у купі сміття шукають жінку, яка потребує медичної допомоги (відео)

Жінка прихворіла і не може вибратися з-під завалів.

У Мелітополі Запорізької області в захаращенному сміттям будинку шукають жінку, у якої відкрилася кровотеча. Медики не можуть потрапити усередину, бо через мотлох туди можна лише заповзти.

Про те, як розбирають завали, щоб дістати жінку, розповідає РІА Мелітополь.

Наразі біля будинку на вулиці Станіславського, який заваленний сміттям до самого даху, у Мелітополі працюють працівники КП "Чистота", вони розбирають сміттєві завали.

Спочатку на допомогу жінці із кровотечею приїхали рятувальники. Але всі спроби потрапити всередину будинку були марними. ДСНСівці своєю чергою звернулися до комунальників з проханням прибрати сміття, щоб вони могли дістати жінку.

"Ми кинули всі наші сили на прибирання цієї території, відомо, що у жінки відкрилася кровотеча. Будемо намагатися в максимально стислі терміни розчистити прохід і зробити все, що від нас залежить", - зазначає заступник директора з виробництва КП "Чистота" Ніна Медведєва.

КП "Чистота" вже вивезли два самоскиди зі сміттям, третій автомобіль уже на підході.

Як розповідають сусіди, у заваленому сміттям будинку мешкають брат із сестрою. Жінка має зайву вагу і хворіє. Мотлох спершу складувала їхня мати, а потм "традицію" продовжили брат із сестрою.

"Ми влітку ще викликали поліцію та ДСНС, щоб перевірили, чи вона жива. Бо брат давно не з'являвся, не бачили його. Та й її близько півтора року не бачила я. Служби години дві намагалися пробратися до будинку, поліція якось зайшла, особисто переконалися, що вона жива. І на цьому все. Вони попросили їх не турбувати, – розповідає сусідка.

Жінка з дому не виходить зовсім, а ось брата періодично сусіди таки зустрічають, але як він звідти вибирається, не можуть навіть уявити.

Брат жінки перебував на місці і спостерігав, як розбирають завали.

Нагадаємо, що Запоріжжі у багатоповерхівці сталося займання. Власницю квартири довелося витягувати через отвір у смітті, яким вона захаращила свою квартиру.

Читайте також: