Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Під Запоріжжям водій на смерть збив дитину, яка перебігала дорогу біля школи

Під Запоріжжям водій на смерть збив дитину, яка перебігала дорогу біля школи

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Запоріжжям водій на смерть збив дитину, яка перебігала дорогу біля школи

Дівчинка померла у кареті швидкої.

У Запорізькій області сталася смертельна ДТП за участю пішохода. Водій легковика на смерть збив 10-річну школярку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Подія сталася сьогодні, 12 січня, в селі Новопетрівка Бердянського району біля школи по вулиці Центральній.  43-річний водій легковика "ВАЗ" збив дитину,  яка перебігала дорогу у невстановленому місці поблизу школи.

Дівчинка від отриманих травм померла на місці події в кареті швидкої медичної допомоги.  

За результатами медичного обстеження на стан сп’яніння водій був тверезий.

"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування, яке встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці зараз розшукують свідків цієї ДТП.

Нагадаємо, що Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей.

Читайте також:

Наступна публікація