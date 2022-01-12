Під Запоріжжям водій на смерть збив дитину, яка перебігала дорогу біля школи

Дівчинка померла у кареті швидкої.
У Запорізькій області сталася смертельна ДТП за участю пішохода. Водій легковика на смерть збив 10-річну школярку.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
Подія сталася сьогодні, 12 січня, в селі Новопетрівка Бердянського району біля школи по вулиці Центральній. 43-річний водій легковика "ВАЗ" збив дитину, яка перебігала дорогу у невстановленому місці поблизу школи.
Дівчинка від отриманих травм померла на місці події в кареті швидкої медичної допомоги.
За результатами медичного обстеження на стан сп’яніння водій був тверезий.
"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування, яке встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні поліції.
Правоохоронці зараз розшукують свідків цієї ДТП.
Нагадаємо, що Харкові на окружній дорозі сталася смертельна ДТП в результаті якої загинуло троє людей.
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