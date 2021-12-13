Під Запоріжжям водій, якого зупинили копи, схопив ножа і заходився різати себе

Під Запоріжжям водій, якого зупинили копи, схопив ножа і заходився різати себе

Чоловіка ушпиталили з різаними ранами до медзакладу.

У Запорізькій області за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія. Той, сидячи в салоні авто, схопив ножа і почав завдавати собі поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася учора, 12 грудня на вулиці Героів Сталінграду у Мелітополі.

Правоохоронці зупинили авто, а під час сплкування виявили, що водій був нетверезим

"Під час документування правопорушення, чоловік пішов до свого автомобіля, щоб взяти документи, та в салоні авто завдав собі ножем поранення обох предпліч. Постраждалому правоохоронці викликали «"швидку". Медики доправили чоловіка до лікарні, де йому була надана медична допомога", - розповіли у поліції.

Зараз правоохоронці вирішують питання про внесення матеріалів до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 ч.1 (замах на злочин) ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацію «самогубство»)ККУ.

Також водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані сп'яніння.

Нагадаємо, що Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.

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