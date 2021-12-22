Під Запоріжжям жінка так святкувала день народження подруги, що забула про дитину

Під Запоріжжям жінка так святкувала день народження подруги, що забула про дитину

Тепер горе-мати сплатить штраф, а також потрапила під нагляд соцслужб.

У Запорізькій області мешканка Мелітополя влаштувала п'янку і забула про маленьку доньку. В цей час навідалася поліція і побачивши гучне застілля, де всі дорослі були нетверезими, вилучила дитину.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Мелітопольський міськрайонний суд розглянув справу за звинуваченням безробітної місцевої мешканки у невиконанні батьківських обов'язків (ст. 184 КУпАП).

Згідно з протоколом поліції, який надійшов до суду, 2 листопада маленьку доньку жінки вилучили з родини та помістили до дитячої лікарні. Зазначається, що була загроза життю та здоров'ю дитини, оскільки всі дорослі у будинку були нетверезі, а за дитиною ніхто не дивився.

Мати малюка пояснила, що того дня святкувала день народження подруги і вживала спиртне, але заявила, що вихованням дитини займається і доглядає у міру своїх можливостей.

Суд, вивчивши матеріали справи, призначив жінці покарання у вигляді штрафу 850 грн., зі сплатою 454 грн. судового збору.

Нагадаємо, що у Закарпатській області 11-річна дівчинка, яка завагітніла від 46-річного співмешканеця своєї матері, народила дитину. На світ з'явився хлопчик.

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