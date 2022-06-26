Під завалами 9-поверхівки в Києві, в яку влучила російська ракета, перебувають люди - Кличко

Під завалами 9-поверхівки в Києві, в яку влучила російська ракета, перебувають люди - Кличко

Під завалами багатоповерхівки в Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, перебувають люди.

Тривають роботи з розбирання завалів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - проінформував Віталій Кличко.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Читайте також: