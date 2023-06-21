Під завалами будинків - тіла загиблих: у Голій Пристані катастрофічна ситуація

З Голої Пристані Херсонської області поступово відступають паводки, які виникли у результаті підриву Каховської ГЕС. Втім, руйнація будинків в підтоплених частинах міста катастрофічна. Під завалами залишаються тіла загиблих.

Про це повідомили у Голопристанській міській військові адміністрації.

Хоч вода поступово спадає, але залишаються частково підтопленими східна, центральна та берегова частини міста. Каналізаційні системи цих частин Голої Пристані наразі перебувають у воді. Газо- та електропостачання в більшій частині міста відсутнє. Місцеві мешканці біля багатоповерхових будинків продовжують рятуватись приготуванням їжі на вогнищах у дворах. Водночас, в "Східному" районі міста частково відновлено електропостачання.

В МВА повідомили також про ситуацію у межах Голопристанської громади. Зазначається, що у населених пунктах Кардашинка та Кохани разом зі зменшенням води спостерігаються великі внутрішні руйнування будівель.

"У побудовах на глиняній основі присутнє вимивання глини, що може викликати за собою руйнування будівель в подальшому. Меблі та побутову техніку з будинків повимивало на подвір'я. На деяких вулицях будинки зруйновані повністю. Наразі орієнтовну кількість зруйнованих будинків в цих населених пунктах встановити неможливо", - йдеться у повідомленні.

В селах Велика та Мала Кардашинка рівень води тримається на рівні близько одного метра на шести вулицях. Село Велика Кардашинка затоплено орієнтовно на 35%. Зруйновано орієнтовно 20%.

Як повідомлялося, Олешки, що на окупованій частині Херсонщини, на межі гуманітарної катастрофи. Там не працює каналізація, майже скрізь немає електрики та питної води. Під завалами власних будинків там залишаються загиблі.

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