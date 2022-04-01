Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли ще чотирьох загиблих: кількість жертв вже налічує 28 людей

Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли ще чотирьох загиблих: кількість жертв вже налічує 28 людей

Рятувальники розбирають завали і продовжують шукати під ними людей.

Під завалами будівлі Миколаївської ОДА знайшли ще чотирьох загиблих: кількість жертв вже налічує 28 людей.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу ДСНС Миколаївської області.

Станом на 10:50 1 квітня під завалами будівлі Миколаївської ОДА, знайдено тіла ще чотирьох жертв ракетного удару. Так, загальна кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами адмінбудівлі в Миколаєві зросла до 28 осіб.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 внаслідок обстрілу та влучання крилатої ракети в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції від 9 до 1 поверху без наступного горіння.

Більшості тих, хто працює в ОВА, дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 людей. Раніше повідомлялося про 24 загиблих внаслідок влучення ракети в будівлю ОДА.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.