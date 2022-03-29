Під завалами обстріляної окупантами Миколаївської ОДА знайшли тіла 3-х загиблих

Кількість загиблих під завалами зросла до 3-х осіб.

Окупанти ракетами обстріляли Миколаївську ОДА. Кількість загиблих під завалами зросла до 3-х осіб.

Також читайте Окупанти обшукують людей і викрадають водіїв гумтранспорту - Кім про ситуацію в захопленій Снігурівці

Про це повідомляють рятувальники.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої Миколаївської ОДА дістали тіла трьох загиблих. 22 людини отримали поранення, з них 18 витягли з-під завалів живими.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва.

Своєю чергою, в ДСНС повідомляють, що обстріл у Миколаєві стався близько 08:45. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Сталося руйнування центральної секції будівлі від дев'ятого до першого поверху.

"Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події",- йдеться у повідомленні.