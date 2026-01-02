- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Під завалами будинку в Харкові знайшли тіло дитини: подробиці
Рятувальники витягнули тіло маленького хлопчика з під уламків будівлі.
Під завалами зруйнованого будинку в Харкові знайшли тіло дитини. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю», — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.
Російський «Іскандер» вщент зруйнував торговельно-офісну будівлю та обвалив під’їзд житлової чотириповерхівки. Рятувальна операція триває.