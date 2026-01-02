ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Під завалами будинку в Харкові знайшли тіло дитини: подробиці

Рятувальники витягнули тіло маленького хлопчика з під уламків будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Обстріл Харкова

Обстріл Харкова / © ДСНС України

Під завалами зруйнованого будинку в Харкові знайшли тіло дитини. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.

Російський «Іскандер» вщент зруйнував торговельно-офісну будівлю та обвалив під’їзд житлової чотириповерхівки. Рятувальна операція триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie