Наслідки удару по Харкову / © Суспільне Харків

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Увечері російська армія завдала масованого удару по Харкову, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль». Відомо про вісьмох постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, двох постраждалих госпіталізували у важкому стані. 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, ще одному чоловікові проводять операцію. Інших трьох постраждалих доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

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У Холодногірському районі зафіксовано влучання в чотириповерховий житловий будинок. Унаслідок удару там зруйновано цілий під’їзд. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

У Шевченківському районі російські війська влучили в житлову п’ятиповерхівку. На першому поверсі будинку загорілося приміщення банку, також зайнялися шість автомобілів. Крім того, пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків.

Після російської атаки в Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати люди.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок. Обвалився цілий під’їзд, на місці виникла пожежа.

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Ми раніше інформували, що у Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.

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