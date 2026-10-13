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Під завалами можуть бути люди: Росія масовано атакувала Харків ракетами «Бандероль» — ОВА
У місті пошкоджено житлові будинки, горіли автомобілі та приміщення банку. Під завалами можуть залишатися люди.
Увечері російська армія завдала масованого удару по Харкову, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль». Відомо про вісьмох постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, двох постраждалих госпіталізували у важкому стані. 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, ще одному чоловікові проводять операцію. Інших трьох постраждалих доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.
У Холодногірському районі зафіксовано влучання в чотириповерховий житловий будинок. Унаслідок удару там зруйновано цілий під’їзд. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.
У Шевченківському районі російські війська влучили в житлову п’ятиповерхівку. На першому поверсі будинку загорілося приміщення банку, також зайнялися шість автомобілів. Крім того, пошкоджено вікна трьох багатоквартирних будинків.
Після російської атаки в Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати люди.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок. Обвалився цілий під’їзд, на місці виникла пожежа.
Ми раніше інформували, що у Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.