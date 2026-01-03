Під завалами у Харкові виявили тіло жінки: триває пошуково-рятувальна операція

Атака на Харків / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові під час розбору завалів після ворожого удару рятувальники виявили тіло жінки. За попередньою інформацією, загибла може бути матір’ю хлопчика, який раніше загинув унаслідок атаки.

Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває. Інформацію про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Остаточні дані щодо особи загиблої та кількості постраждалих уточнюються.

Хронологія терору

Удар стався 2 січня близько 14:30. За даними слідства, збройні сили РФ випустили по Київському району міста дві ракети. Попередньо встановлено, що це були балістичні ракети типу «Іскандер», які майже не залишають часу на реакцію систем ППО.

За інформацією ДСНС, удар спричинив масштабні руйнування: