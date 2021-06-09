Під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку

Дівчину ушпиталили до лікарні.

В Житомирській області блискавка влучила у 15-річну дівчину. В цей момент вона перебувала у будинку і розмовляла мобільним телефоном.

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Про подію повідомляє ZhitomirNews.com

Учора, 8 червня, у селі Малий Кривотин Ємільчинського району блискавка уразила 15-річну дівчину в хаті під час розмови мобільним телефоном.

Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона перебуває в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості.

Цьогоріч на Житомирщині це вже другий подібний випадок. Раніше від удару блискавки постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.

Нагадаємо, що селищі Червона Поляна Харківської області місцевого жителя під час роботи на городі вбила блискавка.

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