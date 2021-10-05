Під Житомиром дівчинка вийшла зі шкільного автобуса і потрапила під колеса авто

Зараз за життя дитини борються медики.
У Житомирській області у селі Романівка сталася ДТП за участю пішохода. 9-річна дівчинка, яка виходила з автобуса, потрапила під колеса авто.
Про це повідомляє Перший Житомирській.
ДТП сталася учора, 4 жовтня у Бердичівському районі. 9-річна дівчинка потрапила під колеса Volkswagen після того, як вийшла з-за шкільного автобуса, який здійснював висадку пасажирів.
"Травмована дитина ушпиталена до реанімаційного відділення лікарні”, – повідомили в поліції області.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, що у Миколаєві на перехресті вулиць Потьомкінська і Московська сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Accord збив жінку з дитиною, які їхали на електросамокаті.