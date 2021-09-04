Під Житомиром міжнародний автобус врізався в АвтоВАЗ і загорівся: є загиблі і десятки постраждалих (фото)

Під Житомиром міжнародний автобус врізався в АвтоВАЗ і загорівся: є загиблі і десятки постраждалих (фото)

Водій автобуса перевозив пасажирів з Польщі до Маріуполя.

У Житомирській області вночі 4 вересня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода — на дорозі зіткнулися автобус і АвтоВАЗ. В результаті аварії одна людина загинула, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Як стало відомо, подія трапилася близько 04:20 неподалік від селища Стрибіж на трасі Київ — Чоп. Там на проїжджій частині зіткнулися автобус Neoplan і АвтоВАЗ. Попередньо, 30-річний водій громадського транспорту, який віз пасажирів з Польщі, врізався у вантажний автомобіль. Після чого автобус загорівся.

У момент події в салоні Neoplan знаходилися 25 осіб — всі громадяни нашої країни. В результаті зіткнення загинув другий водій автобуса. Крім того, постраждали 11 пасажирів — їх госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

“Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України. Триває з'ясування усіх обставин”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у страшній ДТП, яка сталася в Кіровоградській області рано-вранці 1 вересня, загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.

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