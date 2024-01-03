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Під Житомиром сталася масштабна аварія: зіткнулися п'ять автівок – що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Під Житомиром сталася масштабна аварія: зіткнулися п'ять автівок – що відомо

Під Житомиром сталася масштабна аварія на трасі Київ-Чоп / Фото: Патрульна поліція Житомирської області у Telegram

Під Житомиром через ДТП рух транспорту ускладнений.

Під Житомиром зранку 3 січня сталася масштабна аварія – рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.

Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області.   

ДТП сталася близько 9-ї години, 3 січня, на 142 км автодороги М-06 Київ — Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне,), за участю п’яти авто. Обійшлося без жертв.

Рух транспорту частково ускладнений в обох напрямках, організовано реверсивний рух.

Водії просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, на Львівщині перекинулася вантажівка із краном, рух частково заблокований.

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Дата публікації
Перегляди
698
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