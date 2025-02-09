Під Житомиром з переламаним черепом знайшли працівника Львівського університету Франка

На узбіччі дороги під Житомиром знайшли львів’янина, лаборанта кафедри ядерної фізики ЛНУ ім.І. Франка, Степана Більченка з переламаним черепом. Він зник 7 лютого.

Про це повідомили у громадській організації Gender Stream.

"7 лютого у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку викрали Степана Більченка. Про це повідомив сусід Степана. Наступного дня його знайшли на узбіччі дороги під Житомиром у важкому стані. Діагноз: набряк мозку, перелом основи черепа, гематома. Його випадково помітив водій, який викликав швидку", — йдеться у повідомленні.

В організації розповіли, що наразі ведеться кримінальне розслідування, а також що родина Степана, зокрема його мама, збирає кошти на його лікування.

У Gender Stream також повідомили, що Степан Більченко виконував обов'язки монітора щодо злочинів, спричинених ненавистю до ЛГБТКІ+-осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США президент країни Дональд Трамп скасував "гендер" і дозволив лише дві статі чоловічу та жіночу.

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