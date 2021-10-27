Під жомовою ямою — нафтобаза: адвокати Іллі Киви пояснили, чому оренда коштувала понад мільйон

Під жомовою ямою — нафтобаза: адвокати Іллі Киви пояснили, чому оренда коштувала понад мільйон

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглянули клопотання про поновлення судового слідства у справі про конфіскований у народного депутата необґрунтований актив.

У середу, 27 жовтня, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у народного депутата Іллі Киви конфіскували 1,25 млн гривень як необґрунтований актив від нібито оренди жомової ями.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Центр протидії корупції”.

Під час судового засідання адвокати Іллі Киви заявили, що вартість оренди ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище, яке там нібито розташоване. У своєму клопотанні вони просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази (підземних резервуарів для нафтопродуктів), допитати свідка і провести експертизу.

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Однак, як встановили судді, у договорі оренди жомової ями, який підписував Ілля Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів.

Апеляційна палата ВАКС залишила клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції.

Нагадаємо, відео зі стріляниною з автомата, яку влаштував у день вбивства Степана Бандери народний депутат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива, стало приводом для відкриття кримінального провадження.

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