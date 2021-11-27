Під звалами шукають ще двох людей: поліція відкрила провадження через вибух газу в Новій Одесі

Під звалами шукають ще двох людей: поліція відкрила провадження через вибух газу в Новій Одесі

Через вибух у багатоповерхівці постраждало 3 осіб, одна людина загинула.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху газу в багатоповерховому житловому будинку в м. Нова Одеса Миколаївської області.

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Про це повідомили в Нацполіції Миколаївщини.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На місці події продовжують працювати правоохоронці та рятувальники. Через вибух у багатоповерхівці постраждало 3 осіб, одна людина загинула. Наразі під завалами продовжують шукати ще двох людей.

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух в п'ятиповерховому будинку: зруйновано два поверхи.

Також під завалами багатоповерхового будинку 27 листопада знайшли тіло жінки. У Миколаївській ОДА додали, що помер також літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду.

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