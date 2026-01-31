Під Житомиром військовий ТЦК відкрив вогонь під час суперечки з цивільними (відео)

Поліція розслідує стрілянину за участі військового ТЦК

На Житомирщині відбулась стрілянина під час конфлікту між військовим ТЦК та місцевими жителями.

Відео конфлікту поширили місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у селищі Новогуйвинське під Житомиром. На кадрах видно, що чоловік у формі свариться з чоловіком старшого віку, а потім хапає його за шию. До військового підбігають жіночки, що стояли поруч, та поліцейський, і відтягують. Той зненацька дістає пістолет і відкриває вогонь.

Реакція поліції

У поліції розповіли обставини стрілянини у Житомирському районі.

За словам правоохоронців, вранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок — виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі.

«Поліцейські, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було. Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події», — запевнили у поліції.

Житомирський обласнй ТЦК та СП інцидент поки не коментував.

Раніше в Одесі військові ТЦК силоміць витягли водія і пошкодили авто.