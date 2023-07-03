Підгодуйте цим помідори у липні, щоб зібрати потрійний врожай

За період вегетації помідори удобрюють чотири рази. Основні підгодівлі вносяться на початку цвітіння кущів, а також коли формується зав’язь.Якщо в цей період помідори не отримують достатньо поживних речовин, сформується багато пустоцвіту, а плоди, якщо і будуть, то невеликими.

Чим підгодувати помідори під час цвітіння та бутонізації

Як тільки на томатах з'являються бутони та квіти, потрібно підгодувати помідори фосфорно-калійними добривами. Пропонуємо різноманітні варіанти підгодівлі помідорів.

Розведіть 5 г монофосфату калію в 10 літрах води. Полийте цим розчином кущі томатів в липні 2 рази з інтервалом у два тижні.

Суперфосфат або подвійний суперфосфат слід обов'язково розчиняти у гарячій воді. Спочатку розчиніть дві столові ложки суперфосфату в одному літрі гарячої води. Потім потрібно розвести 1 частину цього засобу у 10 частинах води.

Розчиніть у 10 літрах води столову ложку суперфосфату та чайну ложку сульфату калію.

У 10 літрах води розчиніть столову ложку суперфосфату та дві столові ложки дерев'яного попелу.

У 10 літрах води розвести одну столову ложку нітрофоски та одну чайну ложку сухого порошку гумату калію.

Сульфатом калієм можна підгодовувати у сухому вигляді - додавати 20 грамів на 1 квадратний метр з інтервалом у два тижні.

Удобрювати томати можна шляхом як поливу, так і оприскування рослини розчинами мінеральних добрив. Як обприскувати, так і поливати потрібно ввечері, коли денна спека спадає, або вранці в похмурий день. Якщо сонце сильно припікає, рідина просто випарується, а на листках може з'явитись опік.

Тим, хто не хоче використовувати хімію для підживлення, може скористатися органічними добривами.

Простим та ефективним підживленням є підгодівля дріжджами. Спосіб приготування: 100-150 г свіжих дріжджів розчиняють в 1 л теплої води. Після початку бродіння розчин вливають у 10 л води та підливають томати під самий корінь.

Попіл виступає не тільки джерелом кальцію, фосфору та магнію, але й ефективним засобом від багатьох шкідників.. Підживлення помідорів попелом проводять як в сухому вигляді, так і розведеним у воді.

Йод сприяє дружньому швидкому цвітінню і зав’язування плодів. На 10 л води піпеткою відміряють 6-8 крапель і змішують з 0,5 л звичайної сироватки. Отриманим розчином поливають грядки.

Борна кислота також покращує плодоношення. У 10 л води розводять дві столові ложки борної кислоти, після чого підживлюють рослини під корінь.

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