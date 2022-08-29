Підготовка до холодів: в Охтирці відновлюють зруйновану ТЕЦ та встановлюють водогрійні котли

В Охтирці Сумської області готуються до опалювального сезону. На ТЕЦ, яку окупанти зруйнували під час обстрілів, днями доставлять водогрійний газовий котел потужністю 30 МВт. Також у місті встановлять ще два котли, але вже твердопаливні і потужністю 20 МВт кожний.

Про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка на його каналі в Telegram.

"Охтирська ТЕЦ та мережі міста зазнали значних руйнувань під час обстрілів окупантів у березні цього року. Після авіанальотів росіян місто залишилося без опалення та електроенергії. Зараз Охтирська ТЕЦ вже в процесі відновлення. Днями сюди буде доставлено водогрійний газовий котел потужністю 30 МВт, закуплений коштом резервного фонду державного бюджету. Розпочнеться його монтаж і облаштування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі роботи - надзвичайно важливі, адже наближається холодна пора року, і необхідно встигнути підготуватися до опалювального сезону.

"Крім того, в Охтирці реалізовується проєкт з НАК "Нафтогаз" зі встановлення 2-х водогрійних твердопаливних котлів потужністю 20 МВт кожний. Міська рада вже виділила земельну ділянку. Туди завезли близько 30 вантажівок обладнання. Виконуються роботи з облаштування фундаментів під нові котли на щепі", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, вже за тиждень будівельники розпочнуть монтаж обладнання і встановлення цих котлів.

Нагадаємо, 3 березня російські загарбники розбомбили ТЕЦ в Охтирці. Вона була зруйнована вщент.

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