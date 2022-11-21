Підготовка до можливого блекауту та кількість втраченої Росією техніки: головні новини ночі 21 листопада

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Головні новини ночі 21 листопада 2022:
- Трамп заявив, що не повернеться до Twitter. Читати далі –>
- У Британії підтвердили, що Україна не продає західну зброю злочинцям. Читати далі –>
- Берлін пропонує Варшаві ЗРК Patriot після падіння ракети. Читати далі –>
- В Укренерго заявили, що готуються до можливого блекауту. Читати далі –>
- Стало відомо, скільки військової техніки втратила Росія з початку війни. Читати далі –>
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