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Підготовка до можливого блекауту та кількість втраченої Росією техніки: головні новини ночі 21 листопада

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Підготовка до можливого блекауту та кількість втраченої Росією техніки: головні новини ночі 21 листопада

Фото: Unsplash

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 21 листопада 2022:

  • Трамп заявив, що не повернеться до Twitter. Читати далі –>
  • У Британії підтвердили, що Україна не продає західну зброю злочинцям. Читати далі –>
  • Берлін пропонує Варшаві ЗРК Patriot після падіння ракети. Читати далі –>
  • В Укренерго заявили, що готуються до можливого блекауту. Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки військової техніки втратила Росія з початку війни. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
820
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