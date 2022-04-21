Підготовка до референдуму на Херсонщині та втрати ворога: яка ситуація на півдні України

Підготовка до референдуму на Херсонщині та втрати ворога: яка ситуація на півдні України

Сили охорони та оборони півдня на всіх напрямках готові до реагування на прояви ворожої активності.

Сили охорони та оборони південних регіонів продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат.

Тим часом населені пункти області під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав.

Розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника.

На Миколаївщині, в населених пунктах, поблизу адмінмежі з Херсонщиною, окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників. Тим часом ворог продовжує артилерійські удари по житловим кварталам та мирним мешканцям і самого Миколаєва і області.

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Водночас ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА «Орлан-10» зустріли влучний постріл стрілецької зброї українських підрозділів, безпілотник-розвідник знищено.

Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 військових, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С», реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.

Корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.

Ситуація в придністровсько-молдовській республіці щодо підготовки чи переміщення військ постійно моніториться, тримається на контролі.

"Сили охорони та оборони півдня на всіх напрямках готові до реагування на прояви ворожої активності.

Будьте свідомими і обачними, довіряйте захисникам, тримайте стрій і робіть свій вклад в нашу спільну перемогу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах в Україні і сучасні технології це дозволяють зробити.

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