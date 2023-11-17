Підготовка до війни наступного року і ситуація на фронті: Зеленський збирав Ставку

Глава держави під час ставки заслухав доповідь міністра оборони Умєрова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах – в усьому необхідному для подальшої деокупації України.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Йшлося також про реалізацію поточних контрактів. Україна планує заключати контракти на наступний рік і з вітчизняним ОПК, і з закордонними постачальниками. Крім того, очікується надходження додаткової міжнародної технічної допомоги.

Міністр стратегпрому Олександр Камишін доповідав щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах вітчизняного ОПК, а також про поточний стан і перспективи нашої багаторічної ракетної програми, ухваленої ще 2021 року.

Зеленський також заслухав останню інформацію з різних ділянок фронту: Лиман, Бахмут, Авдіївка, Херсонщина. Доповідали Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський, Москальов та Содоля.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", - додав Зеленський.

Зазначимо, що тривалість оголошених повітряних тривог в Україні тепер суттєво збільшилась. Якщо раніше через МіГи повітряна тривога лунала 20 хвилин, то зараз – від 2 до 3,5 години. Це пов'язано з тим, що російські носії ракет "Кинджал" почали дозаправлятись у повітрі.

На тлі цього в Україні виникло обговорення щодо доцільності оголошення таких тривалих повітряних тривог. Дехто пропонує запровадити різні рівні небезпеки, аби бізнес не зупинявся під час тривог через МіГи. Інші хочуть їх скасувати взагалі.

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