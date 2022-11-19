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Підготовка РФ до нової хвилі мобілізації та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 19 листопада

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Підготовка РФ до нової хвилі мобілізації та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 19 листопада

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 19 листопада 2022:

  • Зеленський підколов Путіна, відповідаючи на запитання про тиск: "Вже роки не ті". Читати далі –>
  • США намагалися звʼязатися з РФ після падіння ракети в Польщі. Читати далі –>
  • Ще одна країна відгородиться від Росії "стіною" на кордоні. Читати далі –>
  • Обстріл Запоріжжя: частина міста залишилася без тепла. Читати далі –>
  • Росія готується до нової хвилі мобілізації: в ISW пояснили чому це не допоможе. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3607
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