Підготовка РФ до нової хвилі мобілізації та удар по Запоріжжю: головні новини ночі 19 листопада

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі
Головні новини ночі 19 листопада 2022:
- Зеленський підколов Путіна, відповідаючи на запитання про тиск: "Вже роки не ті". Читати далі –>
- США намагалися звʼязатися з РФ після падіння ракети в Польщі. Читати далі –>
- Ще одна країна відгородиться від Росії "стіною" на кордоні. Читати далі –>
- Обстріл Запоріжжя: частина міста залишилася без тепла. Читати далі –>
- Росія готується до нової хвилі мобілізації: в ISW пояснили чому це не допоможе. Читати далі –>
Читайте також:
- КНДР випробувала міжконтинентальну ракету: Кім привів на запуск з 9-річну дитину
- Трамп може повернутися у Twitter: Маск влаштував опитування
- Країни G7 планують оголосити 23 листопада стелю цін на нафту з Росії – Bloomberg