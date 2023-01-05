Підготовка в автошколі та здача на права: від 2023 року в Україні діє оновлений алгоритм

Отримати посвідчення водія можна за п'ять кроків.

В Україні від 2023 року підготовка в автошколі та складання іспитів проходить за оновленим алгоритмом.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

На першому етапі ви обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання.

За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту у сервісному центрі МВС.

Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки: опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, отримуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС і успішно маєте скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС, щоб отримати своє перше посвідчення водія

Нагадаємо, на Львівщині чоловік звернувся до сервісного центру, щоб обміняти куплені права. Під час перевірки виявилося, що громадянин не отримував посвідчення водія та не навчався в автошколі. Пояснити, де отримував документ, він не зміг.

Зміна правил складання іспитів для водіїв: чи стане важче отримати водійські права

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