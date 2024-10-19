Підготовку мобілізованих хочуть збільшити: Генштаб запустив пілотний проєкт

В Україні стартував пілотний проєкт посиленого військового вишколу мобілізованих. Тривалість підготовки новобранців збільшили до 45 днів замість 30.

Про це заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ полковник Євген Межевікін на брифінгу у суботу, 19 жовтня.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення, згідно з яким на базі чотирьох навчальних центрів впроваджено нову програму підготовки, яку проходитимуть близько 500 новобранців.

Оновлена програма вишколу передбачає:

вивчення основ застосування БПЛА;

вивчення основ окопних засобів радіоелектронної боротьби;

посилення тактико-вогневої підготовки;

посилення вивчення основ розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання.

Пілотний проєкт буде завершено у грудні 2024 року. Після аналізу та оцінки його результатів, головнокомандувач вирішить доцільність поширення нової програми підготовки мобілізованих на всі навчальні центри.

45 замість 30 днів! Мобілізованих тепер готуватимуть довше!

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, базова загальновійськова підготовка триває один місяць. Але військовослужбовці, яких готують до виконання складніших завдань, можуть навчатися більш ніж 2 місяці.

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