Підготовку мобілізованих хочуть збільшити: Генштаб запустив пілотний проєкт

Оновлена програма вишколу розрахована на 1,5 місяця замість 30 днів.
В Україні стартував пілотний проєкт посиленого військового вишколу мобілізованих. Тривалість підготовки новобранців збільшили до 45 днів замість 30.
Про це заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ полковник Євген Межевікін на брифінгу у суботу, 19 жовтня.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення, згідно з яким на базі чотирьох навчальних центрів впроваджено нову програму підготовки, яку проходитимуть близько 500 новобранців.
Оновлена програма вишколу передбачає:
- вивчення основ застосування БПЛА;
- вивчення основ окопних засобів радіоелектронної боротьби;
- посилення тактико-вогневої підготовки;
- посилення вивчення основ розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання.
Пілотний проєкт буде завершено у грудні 2024 року. Після аналізу та оцінки його результатів, головнокомандувач вирішить доцільність поширення нової програми підготовки мобілізованих на всі навчальні центри.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, базова загальновійськова підготовка триває один місяць. Але військовослужбовці, яких готують до виконання складніших завдань, можуть навчатися більш ніж 2 місяці.
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