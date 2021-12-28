"Підготуйте святкові парасолі": якою в Україні буде погода на Новий рік, 31 грудня-1 січня

"Підготуйте святкові парасолі": якою в Україні буде погода на Новий рік, 31 грудня-1 січня

У більшості регіонів очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

Люті морози відміняються. На Новий рік в Україні очікується відлига.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами" температура повітря, часом дощ та мокрий сніг. Підготуйте святкові парасолі", - написала вона.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що 31 грудня вночі у північних та центральних областях очікується невеликий сніг (на півдні та сході без істотних опадів), у західних областях, вдень в Україні невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

1 січня у західних та південно-західних областях мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території сніг, мокрий сніг, на півдні вдень з дощем, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві 31 грудня також очікується невеликий сніг, вдень з дощем, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця. 1 січня вночі у столиці ітиме помірний, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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