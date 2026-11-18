Кошеня / © pixabay.com

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В Україні пропонують встановити правила годування безпритульних тварин і штрафувати за небезпечні відходи на вулицях. Ідеться не про заборону підгодовувати котів і собак, а про їхній захист від травм та отруєнь.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на відповідну петицію №41/011327-26еп, подану до Кабінету Міністрів України.

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Чому хочуть змінити правила годування безпритульних тварин

Автор звернення зазначає, що небайдужі громадяни регулярно залишають їжу біля під’їздів, на тротуарах та прибудинкових територіях. Проте серед таких продуктів часто трапляються варені й рибні кістки, несвіжі субпродукти та зіпсоване м’ясо.

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Варені кістки під час розкушування розколюються на гострі уламки, здатні серйозно травмувати стравохід чи шлунково-кишковий тракт, а зіпсована їжа призводить до тяжких отруєнь.

Крім того, небезпечні залишки під час прогулянок часто підбирають домашні собаки. Через що їхнім власникам доводиться витрачати кошти на лікування та хірургічні операції для улюбленців.

За що пропонують штрафувати

Щоб вирішити цю проблему, уряду пропонують створити єдині правила годування тварин для всієї країни та оновити закони, зокрема Кодекс про адміністративні правопорушення.

Згідно з текстом петиції, нові правила мають передбачати такі кроки:

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Заборона небезпечних продуктів. Створення списку їжі та відходів, які не можна залишати на вулиці (варені та рибні кістки, зіпсоване м’ясо тощо).

Покарання за порушення. Попередження або штраф за залишені небезпечні відходи — залежно від обставин, тяжкості та повторності порушення (конкретні суми штрафів поки не вказані).

Спеціальні місця для годування. Право для місцевої влади облаштовувати безпечні зони, де можна годувати тварин із дотриманням санітарних норм і правил благоустрою.

Доступний корм. Співпраця з виробниками, постачальниками та зоомагазинами, щоб люди могли купувати спеціальний корм для вуличних тварин зі знижками, за спеццінами або в окремих точках продажу.

Очікується, що ці правила зроблять вулиці чистішими та вбережуть тварин від травм і отруєнь, але водночас не заважатимуть людям і далі підгодовувати безпритульних котів і собак.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Академмістечко» раптово зникла собака Білочка, відома тисячам пасажирів підземки. Вона роками жила на місцевому ринку, а під час кожної повітряної тривоги самостійно спускалася в підземний перехід, де перечікувала небезпеку разом із киянами та їхніми улюбленцями.

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