СБУ підозрює заступника командира РДК у замаху на російського опозиціонера: назване прізвище

Ахмед Закаєв

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Служба безпеки України підозрює заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова у підготовці замаху на главу уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмеда Закаєва.

Про це “Суспільному” повідомили джерела у правоохоронних органах.

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За їхніми даними, Закаєв приїжджав до України 24 серпня, на День Незалежності. Саме під час цього візиту, як стверджують джерела, нібито й готувався замах на «одного з лідерів російської опозиції», про викриття якого раніше повідомляла СБУ.

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Перед цим Служба безпеки заявила про викриття заступника командира РДК, який, за версією слідства, мав підготувати замах на одного з представників російського опозиційного руху під час його перебування в Україні.

У СБУ також стверджували, що Каплунов нібито отримав від російських спецслужб завдання на ліквідацію військовослужбовців Сил оборони України. На підтвердження своєї версії спецслужба опублікувала відео, на якому Каплунов говорить, що його «завербувала ФСБ».

Що відомо про конфлікт між СБУ та ГУР

Історія набула широкого розголосу після стрілянини в Києві на Березняках 2 вересня між співробітниками СБУ та представниками ГУР Міноборони. Унаслідок інциденту, за наявними даними, були поранені троє розвідників.

У СБУ заявляли, що події сталися під час спецоперації із запобігання замаху, який нібито готувала ФСБ Росії. Підозрюваним у цій справі назвали Степана Каплунова, який водночас є бійцем ГУР.

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Натомість у ГУР та сторона захисту Каплунова виклали іншу версію подій. Вони стверджували, що співробітники СБУ незаконно затримали та утримували військового, а представники розвідки прибули на місце, щоб домогтися проведення законних процедур. Після цього, за їхніми словами, і сталася стрілянина.

Командир спецпідрозділу ГУР «Тимур» також заявляв, що причиною конфлікту стало, за його версією, викрадення співробітниками СБУ бойового командира одного з підрозділів воєнної розвідки.

Після публічного розголосу ситуації президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади керівника одного з департаментів СБУ.

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