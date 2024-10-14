"Піди, с*ка, і умри за три тижні": комбат К-2 відверто озвучив, що не так з мобілізацією

Кирило Верес назвав "модою" і "трендом" заяви про збереження життя особового складу. У цьому контексті комбат наголосив, що "робити і пи*діти – це трішки різні речі".

Командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес жорстко розкритикував нинішню ситуацію з мобілізацією в Україні та військовою службою. Він наголосив, що люди готові йти вбивати, але – не вмирати.

Про це комбат розповів у інтерв’ю "24 каналу".

Верес відповів на запитання ведучої, що думає про мобілізацію в Україні, і що пішло не так.

"Скажу прямо всім – у нас під контрактом внизу написано, бл*ть, невидимим шрифтом: "Піди, с*ка, і умри, бл*ть, за три тижні". Люди згодні йти вбивати. Люди не згідні йти вмирати. Якщо зараз сидить собі хлопець, який собі думає "піду на війну", виживу – це одне. Люди йдуть у бій і вони будують плани через два дні. Це значить, вони не збираються вмирати", – розповів комбат К-2.

"Якщо ти йдеш в армію і маєш вмерти через годину, ну тоді, блін, я розумію людей, які не сильно так хочуть іти. От що мені їм сказати – хлопці, ідіть умріть? Ну не можу я такого сказати. Я не маю такого людського права. Кожна людина має право на життя, правильно? Це моє бачення", – додав Верес.

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Він також висловився про заяви щодо важливості збереження життів особового складу українського війська, які часто робить військово-політичне командування:

"У нас зараз збереження особового життя – це модно, це тренд. Тільки між, бл*ть, робити і пи*діти – це трішки різні речі".

До слова, Верес також заявив, що цивільні повинні "зняти рожеві окуляри" і по-іншому ставитися до війни, зокрема здобувати необхідні для бою навички і готуватися до того, що колись доведеться долучитися до боротьби з ворогом.

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